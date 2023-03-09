«Детройт» прервал серию из 6 поражений. Клуб идет 7-м в своем дивизионе

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«Детройт» обыграл «Чикаго» (4:3) в матче чемпионата НХЛ. «Ред Уингс» прервали серию из 6 поражений. После 64 игр «Детройт» с 67 очками занимает в таблице Атлантического дивизиона 7-е место.