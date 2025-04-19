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Совершенно новый Haval F7 с расходом менее 1 л на 100 км, который ждут в России, уже стал хитом: всего за сутки продано более 16 000 машин

Совершенно новый Haval F7 с расходом менее 1 л на 100 км, который ждут в России, уже стал хитом: всего за сутки продано более 16 000 машин

Компания Great Wall Motor представила гибридный внедорожник Haval F7 (Haval Xiaolong Max) второго поколения на этой неделе, подтвердив, что новинка доступна в пяти комплектациях по цене от 18 000 до 23 300 долларов.

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