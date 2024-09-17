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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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VR-шутер CONVRGENCE в духе “Сталкера” от российского разработчика-одиночки получи...

VR-шутер CONVRGENCE в духе “Сталкера” от российского разработчика-одиночки получи...

VR-шутер CONVRGENCE в духе “Сталкера” от российского разработчика-одиночки получил масштабное контентное обновлениеДля VR-шутера CONVRGENCE вышло масштабное контентное обновление с новой локацией, новыми врагами, новым оружием, новыми игровыми механиками и вагоном баг фиксов.

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