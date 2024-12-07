«Рейнджерс» объявили о новом контракте с Шестеркиным – на 8 лет

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Крис Друри. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. Ранее сообщалось, что зарплата российского голкипера по новому контракту с «Рейнджерс» составит 11,5 млн долларов в год.
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