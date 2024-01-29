Аршавин не стал полностью опровергать слухи о переходе Чалова в «Зенит»

Андрей Аршавин ушел от прямого ответа на вопрос о возможном переходе Федора Чалова в «Зенит». Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, экс-игрок сборной России, лондонского «Арсенала» и собственно самой команды из Санкт-Петербурга Андрей Аршавин отреагировал на слухи о возможном переходе Федора Чалова в «Зенит».