ПЛЕЙМЕЙКЕР
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПЛЕЙМЕЙКЕР

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Никитина
    Продать РОДИНУ-это ПОДЛОСТЬ!!! Наши мальчишки погибают на СВО ,а этот... ЛИШИТЬ его ПАСПОРТА РОССИИ!!!!!!!Александр Шевченк...
  • Наталья Романенко
    молодецСоболенко повтори...
  • Владимир Швечихин
    ну вот в принципе, ничего нового, только вот отберите у него Российское гражданство, и все))) как то так, Казах, так ...Александр Шевченк...

Аршавин не стал полностью опровергать слухи о переходе Чалова в «Зенит»

Аршавин не стал полностью опровергать слухи о переходе Чалова в «Зенит»

Андрей Аршавин ушел от прямого ответа на вопрос о возможном переходе Федора Чалова в «Зенит». Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, экс-игрок сборной России, лондонского «Арсенала» и собственно самой команды из Санкт-Петербурга Андрей Аршавин отреагировал на слухи о возможном переходе Федора Чалова в «Зенит».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх