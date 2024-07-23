В ходе расследования причастность нападавших к преступлению подтвердилась, отметили в СК Следственный комитет обжаловал решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении в Петербурге на участника специальной военной операции.
Следственный комитет обжаловал решение по делу о нападении на участника СВО
Комментарии
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Сергей Захаров
Мнебы попался в свое время такой прокурор когда спровацирувший меня надраку урод первым начавшими драку вышел сухим из воды а янеимевший приводов в милицию иведший достойно законный образ жизни но случай свел снедобросовестным следователем прокурором и итог я в течении 3 дней получил условный срок и пятно на всю жизнь хитя прожил полжизни законо послушным гражданином
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14 час.
Сергей Захаров
Да итог если ты не иммигрант инеимееш денег то то терпи унижайся и молчи вот такоенам прививают некоторые следователи иарокуроры
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14 час.
СЗ
Сергей Захаров
😅
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14 час.
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