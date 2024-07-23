Следственный комитет обжаловал решение по делу о нападении на участника СВО

Сергей Захаров

Мнебы попался в свое время такой прокурор когда спровацирувший меня надраку урод первым начавшими драку вышел сухим из воды а янеимевший приводов в милицию иведший достойно законный образ жизни но случай свел снедобросовестным следователем прокурором и итог я в течении 3 дней получил условный срок и пятно на всю жизнь хитя прожил полжизни законо послушным гражданином