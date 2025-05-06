«Снова пытаются оттяпать кусок России»: в Госдуме оценили «успехи» ВСУ в Курской области и дали прогноз на будущее

Врут все,сплошная ложь с обоих сторон.Смотрю рлссийские и украинские новости .Правда где то посредине.Свои потери скрывают обе страны , а потери протианика заввшают в десятки раз. Так по данным Украины ,российская армия уничтожена в полном составе(более миллиона погибших),а уж сколько техники??уму непостижимо .

Георгий Корнев

Не украинскую брехню слушать не стоит!!! Давай обсудим российскую. Кода ВВП устраивал принародно, по ТВ выволочку нач. генштаба, то нач. генштаба обещал выбить ВСУ с курщины в течении 3-х дней. Верховный главнокомандующий оказался более близким к реалиям, и дал на завершении операции неделю. Итак ВСУ вошли в Курскую область 06.08.2024 года. Неделя закончилась 13. 08. 2024. Теперь цитата из поста: ". К 15 августа 2024 года Украина захватила около 1000 км²." Всё что нам надо знать.