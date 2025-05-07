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Мойка78.ру Новости СПб

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ВСУ вторую ночь подряд предпринимают попытки атаковать Москву беспилотниками

ВСУ вторую ночь подряд предпринимают попытки атаковать Москву беспилотниками. Согласно сообщению мэра Сергея Собянина, в общей сложности девять дронов, летевшие на столицу, сбили силы ПВО в ночь на 7 мая.

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