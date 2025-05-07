ВСУ вторую ночь подряд предпринимают попытки атаковать Москву беспилотниками. Согласно сообщению мэра Сергея Собянина, в общей сложности девять дронов, летевшие на столицу, сбили силы ПВО в ночь на 7 мая.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВСУ вторую ночь подряд предпринимают попытки атаковать Москву беспилотниками. Согласно сообщению мэра Сергея Собянина, в общей сложности девять дронов, летевшие на столицу, сбили силы ПВО в ночь на 7 мая.