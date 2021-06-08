Заместитель командующего войсками ЦВО провел рабочую встречу с представителями Екатеринбургской епархии

Заместитель командующего войсками ЦВО провел рабочую встречу с представителями Екатеринбургской епархии

В ходе встречи, генерал-майор Рустам Миннекаев и владыка Евгений обсудили вопросы создания воинского храма Центрального военного округа.

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