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Воронежские новости

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Алексея Щербакова назначили прокурором Семилукского района Воронежской области

Алексея Щербакова назначили прокурором Семилукского района Воронежской области

Алексея Щербакова назначили прокурором Семилукского района. Он сменил на посту Сергея Вяльцева. Одновременно Щербакова освободили от должности Лискинского межрайонного прокурора.

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