В Тегеране убит лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания Подтвердилась информация о гибели лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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В Тегеране убит лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания Подтвердилась информация о гибели лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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