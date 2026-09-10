В Рязанской области увековечили память бойца Великой Отечественной войны

Останки воина нашли 1 августа 2024 года волонтёры военно-патриотического клуба «Илья Муромец» в Ульяновском районе Калужской области.
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