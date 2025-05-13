Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле 15 мая

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что одной из ключевых тем возможных переговоров с Украиной в Стамбуле станет вопрос обеспечения надежного и устойчивого урегулирования конфликта.
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