Молодой музыкант из Выхина-Жулебина стал лауреатом международного конкурса

Как сообщает паблик музыкальной школы им. Балакирева, ученик школы Иван Безруков стал лауреатом Конкурса «Парад ударных инструментов — Drumsfest Russia 2024» Конкурс проходил с 4 по 6 октября в концертном зале Центра Гиляровского.