Затишье перед бурей? Главное о сделке Израиля и ХАМАС по прекращению огня

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня. Сделку, достигнутую при посредничестве Катара, уже называют самой большой победой дипломатии в ближневосточном конфликте за последние полтора месяца.
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