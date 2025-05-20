В карельском городе горняков упорядочат движение в частном секторе

По результатам коллективного обращения местных жителей, прокуратура Костомукши провела проверку, в ходе которой выявила бездействие администрации города в вопросе организации дорожного движения в малоэтажной и индивидуальной жилой застройке.
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