Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Форвард «Адмирала» Шэн забросил 1-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 27 матчей

Павел Шэн забросил 1-ю шайбу в сезоне в 28-м матче за «Адмирал».  23-летний нападающий отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:0, третий период).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх