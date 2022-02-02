Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности

США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс, передает El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США российским властям.
США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Североатлантический альянс, передает El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США российским властям.
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