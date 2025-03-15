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Царьград

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Скончался профессор и хирург Владимир Бедин, символ надежды для пациентов

Скончался профессор и хирург Владимир Бедин, символ надежды для пациентов

В Москве ушёл из жизни Владимир Бедин, 61-летний профессор и известный хирург, занимавший пост заместителя директора по инновациям в центре имени С.

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