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ТАСС

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ВСУ потеряли укрытие с живой силой и пункт управления БПЛА в ДНР

ВСУ потеряли укрытие с живой силой и пункт управления БПЛА в ДНР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в районе Алексеево-Дружковки и пункт управления БПЛА противника под Краматорском.

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