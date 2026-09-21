ВСУ потеряли укрытие с живой силой и пункт управления БПЛА в ДНР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в районе Алексеево-Дружковки и пункт управления БПЛА противника под Краматорском.
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