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Картофельная корзиночка

Картофельная корзиночка

ИНГРЕДИЕНТЫ 300 г картофеля 100 г красной икры 30 г тертого пармезана 4 перепелиных яйца свежемолотый черный перец зелень для подачи соль ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Натрите картофель на терке, отожмите, смешайте с пармезаном, солью и перцем.

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