Под угрозой расправы у оркестранта Филармонии джазовой музыки отобрали 600 тыс. рублей

Молодой человек просит привлечь преступников к уголовной ответственности. В среду в полицию Петербурга поступило заявление от 33-летнего уроженца Алтайского края, работающего артистом оркестра Филармонии джазовой музыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии