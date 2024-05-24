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Найти и обезвредить: разработан воздушно-наземный комплекс разминирования

Найти и обезвредить: разработан воздушно-наземный комплекс разминирования

В Новосибирске прошли испытания роботизированного комплекса для гуманитарного разминирования. Разработчики протестировали воздушный беспилотник, предназначенный для обнаружения взрывоопасных предметов, и наземного робота-сапера, работающих в паре.

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