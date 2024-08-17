Как снова начать рано вставать. Советы специалистов

Заканчивается пора отпусков и скоро начнётся новый учебный год. Врачи предупреждают, что резкие перемены в повседневной жизни — прямая дорога к стрессу, повышенной утомляемости и как следствие — болезням.
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