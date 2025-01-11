Российские артисты Варум и Агутин рискуют лишиться недвижимости в США

Бушующие в Калифорнии лесные пожары могут лишить российских артистов Анжелику Варум и Леонида Агутина элитной квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью около 200 млн рублей, 11 января сообщило издание «Аргументы и факты».
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