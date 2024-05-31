Пятница, 3️⃣1️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👩🏼 Всемирный день блондинок 🚭 Всемирный день без табака 🇷🇺 День российской адвокатуры 🇷🇺 День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ 👱‍♂️👱‍♀️День соседей 🚴‍♀️День рождения велосипедного спорта 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1223 год - сражение на реке Калке русских дружин и татаро-монгольских войск - начало татаро-монгольского ига на Руси 📔 1859 год - в Лондоне начали работать часы на на башне Биг-Бена 📔 1868 год - в пригороде Парижа прошла первая в мире велогонка 📔 1891 год - заложен первый камень в строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали (Великий Сибирский Путь) 📔 1935 год - СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление "О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" 📔 1942 год - на стадионе "Динамо" в блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч 📔 2003 год - в Екатерининском дворце Царского села состоялось торжественное открытие воссозданной Янтарной комнаты.