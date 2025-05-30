Динамика цен на нефть ограничивает потенциал акций Chevron

Динамика цен на нефть ограничивает потенциал акций ChevronChevron, как и весь американский нефтегазовый сектор, локально оказался под давлением снизившихся из-за действий ОПЕК+ и торговых войн цен на нефть, а также нормализовавшейся маржинальности переработки.
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