Глава ГУР Украины надеется, что экономика России продержится только до 2025 года

Глава украинского главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, несмотря на очевидный провал "контрнаступления" ВСУ, заявил, что операция, направленная на разрыв сухопутного коридора между материковой частью России и Крымом может завершиться еще до наступления зимнего сезона.
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