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Царьград

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ОДКБ проведет учение «Кобальт-2026» в Таджикистане в октябре

ОДКБ проведет учение «Кобальт-2026» в Таджикистане в октябре

Спецподразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, включая органы внутренних дел, нацбезопасности, внутренние войска и антинаркотические службы, проведут маневры на территории Таджикистана с 18 по 23 октября.

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