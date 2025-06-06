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Царьград

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Тревога отменена: В Тамбовской области миновала угроза атаки дронов

Тревога отменена: В Тамбовской области миновала угроза атаки дронов

В Тамбовской области была объявлена опасность атаки беспилотников, которая длилась около трех часов. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило об окончании угрозы в 21:23 мск, успокоив жителей региона.

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