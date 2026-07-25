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Котопёс недели: возьмите домой дружного пса Анатолия или роскошного кота Марселя

Котопёс недели: возьмите домой дружного пса Анатолия или роскошного кота Марселя

Два чудесных питомца ждут встречи со своими людьми в московском приюте. фото: приют «Печатники»Мы не устаем знакомить наших читателей с животными из столичных приютов, ведь мы уверены, что из них получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.

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