В России запустят реестр для контроля за нелегальными мигрантами

В реестр контролируемых лиц будут вносить данные иностранцев, чьи миграционные документы истекли или были аннулированы, а также о мигрантах, которые совершили административные правонарушения и теперь подлежат высылке из страны, сообщает «Коммерсант».
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