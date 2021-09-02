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США не будут помогать силам сопротивления в афганском Панджшере

США не будут помогать силам сопротивления в афганском Панджшере

Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что американские войска не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения «Талибан» (запрещено в РФ) в афганской провинции Панджшер, передает Интерфакс.

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