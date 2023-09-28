Билайн превращает свою сеть в Приморье в пятиполосную автомагистраль

На северо-востоке и юго-западе Приморского края билайн расширил пропускную способность каналов. Для понимания пользователей эти каналы можно сравнить с автомагистралью, по которой до базовых станций, а после и до абонента доставляется груз — мобильный трафик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии