Пентагон прямо обвинил Иран в нанесении ударов БПЛА по танкеру в Красном море

Как заявили в минобороны США, БПЛА, ударивший по коммерческому судну MV Chem Pluto, шедшему из Саудовской Аравии в Индию, был запущен с территории ИранаПентагон заявил, что иранский дрон атаковал шедший в Индию танкер.
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