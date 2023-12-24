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Пентагон прямо обвинил Иран в нанесении ударов БПЛА по танкеру в Красном море

Пентагон прямо обвинил Иран в нанесении ударов БПЛА по танкеру в Красном море

Как заявили в минобороны США, БПЛА, ударивший по коммерческому судну MV Chem Pluto, шедшему из Саудовской Аравии в Индию, был запущен с территории ИранаПентагон заявил, что иранский дрон атаковал шедший в Индию танкер.

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