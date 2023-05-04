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Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании ШОС

Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гоа для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) В столице штата Гоа городе Панаджи началось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов ШОС, которое продлится до 5 мая.

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