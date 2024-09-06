Британия даст Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов, следует из заявления Министерства обороны Соединенного Королевства.
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