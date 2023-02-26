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Финская Nokia представила новый логотип в контексте обновленной стратегии

Финская Nokia представила новый логотип в контексте обновленной стратегии

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии, согласно которой нацелена стать лидером в мире, где мобильные технологии сочетаются с облачными, говорится в представленном 26 февраля релизе об обновленной концепции бренда.

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