Финская Nokia представила новый логотип в контексте обновленной стратегии

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии, согласно которой нацелена стать лидером в мире, где мобильные технологии сочетаются с облачными, говорится в представленном 26 февраля релизе об обновленной концепции бренда.
Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии, согласно которой нацелена стать лидером в мире, где мобильные технологии сочетаются с облачными, говорится в представленном 26 февраля релизе об обновленной концепции бренда.
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