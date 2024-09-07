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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Казакевич: «Мы тренируемся с прицелом на 2026 год. Нужно сделать все от себя зависящее, а как сложатся обстоятельства, будет видно»

«Поэтому очень полезно участвовать в таких соревнованиях, как Кубок Содружества в Красноярске. Это тоже турнир международного уровня.

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