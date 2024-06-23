Русский турист побывал в Абхазии и выделил небольшие минусы отдыха

Русский турист, побывавший с семьёй в Абхазии, рассказал о некоторых минусах отдыха в этой стране.Хотя мужчина в целом остался довольным отпуском в Абхазии, он выделил, по его мнению, некоторые отрицательные стороны.
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