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Русский турист побывал в Абхазии и выделил небольшие минусы отдыха

Русский турист побывал в Абхазии и выделил небольшие минусы отдыха

Русский турист, побывавший с семьёй в Абхазии, рассказал о некоторых минусах отдыха в этой стране.Хотя мужчина в целом остался довольным отпуском в Абхазии, он выделил, по его мнению, некоторые отрицательные стороны.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Для начала нужно людей направить в русло вежливости и уважения к отдыхающим!!!!
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13 час.

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