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«Хватит высказывать одни сожаления»: Японцы потребовали ответить на военные учения России

«Хватит высказывать одни сожаления»: Японцы потребовали ответить на военные учения России

Ряд японских СМИ посвятил свои последние материалы военным учениям России в Японском море. Журналисты считают, что таким образом Москва пытается понять, готов ли новый премьер Фумио Кисида к жестким ответам.

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