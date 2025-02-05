Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны отвоевать занятые Россией территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии