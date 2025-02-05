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Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны отвоевать занятые Россией территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

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