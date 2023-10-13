В Рязанской области сотрудниками полиции пресечена торговля немаркированными алкоголем и сигаретами

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» пресекли незаконную реализацию немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции, хранившейся без соответствующей лицензии и сертификатов соответствия.
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