Букепка, Бешенка, Таштай – и это всё о нём

Не перестаю удивляться, сколько В России, на Кубани в частности, потрясающе красивых мест! Например, в предместьях Туапсе расположен каньон реки Букепка, кубанцы называют её Бешенкой, а туристы утверждают, что это.
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