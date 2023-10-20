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В «Ростехе» рассказали об успешных испытаниях новейшей САУ «Коалиция-СВ»

В «Ростехе» рассказали об успешных испытаниях новейшей САУ «Коалиция-СВ»

В России вскоре может начаться серийное производство новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» — она успешно прошла государственные испытания, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

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