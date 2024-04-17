Автолюбителей предупредили об ограничениях на дорогах в центре Владивостока в начале мая

В центре Владивостока 4 мая будет ограничено движение автотранспорта, сообщает PRIMPRESS. Это связано с проведением очередного регионального съезда мотолюбителей Bike Festival и официальным открытием мотосезона.
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