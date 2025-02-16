Лавров и госсекретарь США Рубио обсудили Украину и двустороннее сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Вслед за президентами главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, дипломатические разногласия и международную повестку, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.
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