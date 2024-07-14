Аванесян проиграл Эннису бой за звание чемпиона мира

Российский боксер Давид Аванесян не смог завоевать чемпионский пояс IBF в полусреднем весе. Поединок между Аванесяном и американцем Джароном Эннисом за титул, освобожденный Теренсом Кроуфордом, состоялся в Филадельфии.
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