От Dior до Dolce & Gabbana: Почему известные бренды выбирают звезд K-pop

На этой неделе звезда K-pop Доён стал новым лицом Dolce & Gabbana. 27-летний певец, участник бойз-бэнда NCT 127, состоящего из 10 человек, который сам по себе является ответвлением NCT, был выбран для представления итальянского бренда во всем мире за то, что компания называет его «особым стилем» и «неоспоримой харизмой».