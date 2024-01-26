Детали российско-украинских мирных переговоров

Журналист Time: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с Москвой В середине апреля 2022 года украинская и российская делегации пытались согласовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, утверждает журналист Саймон Шустер в посвященной украинскому лидеру книге The ShowmanФото: РИА Новости Российские и украинские переговорщики весной 2022 года сошлись в том, что единственный способ вывести конфликт из тупика — организовать личную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.